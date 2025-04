Peskov: Na prehliadke v Moskve očakávame vyše 20 lídrov zo zahraničia

Moskva 15. Apríla (TASR) — Kremeľ očakáva, že na vojenskej prehliadke 9. mája pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny, ktoré sa v Rusku oslavuje ako Deň víťazstva, sa zúčastní viac ako 20 hláv štátov a vlád. Na utorňajšom brífingu to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a TASS.



„Radi uvidíme každého, kto je pripravený osláviť tento veľkolepý dátum s nami,“ uviedol Peskov.



V tejto súvislosti kritizoval slová šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej z pondelka, ktorá vyzvala predstaviteľov členských štátov EÚ a kandidátskych krajín, aby sa nezúčastnili na prehliadke v Moskve. Po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxembrugu povedala, že vzhľadom na to, že Rusko vedie vojnu v Európe, nebude ich účasť braná na ľahkú váhu. Európskym politikom odporučila, aby namiesto toho zavítali na Ukrajinu a prejavili jej tak podporu.



„Venujeme pozornosť jej veľmi tvrdým vyhláseniam. Nepovažujeme ich za správne,“ odpovedal Peskov na otázku agentúry TASS. V Európe sú podľa neho štáty, „ktoré takúto rétoriku neakceptujú“. Rusko Kallasovej hrozby nebude hodnotiť, musia to urobiť tie suverénne štáty, ktorým sú určené, dodal Peskov.



Účasť na vojenskej prehliadke v Moskve už okrem iných potvrdili prezidenti Číny Si Ťin-pching, Brazílie Inácio Lula da Silva či Srbska Aleksandar Vučič, ako aj premiéri Arménska Nikol Pašinjan a Slovenska Robert Fico.



Srbsko a Arménsko vedú s EÚ prístupové rokovania. Jerevan účasť Pašinjana aj po slovách Kallasovej potvrdil. „Je to aj naše víťazstvo, pre ktoré zomrelo 300.000 Arménov,“ povedal predseda parlamentu Alen Simonjan. Dodal, že Pašinjanova návšteva Moskvy nemá nič spoločné s EÚ.