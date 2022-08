Peskov: Na stretnutie Putina so Zelenským nie sú ešte podmienky

Moskva 8. augusta (TASR) - Moskva tvrdí, že na stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským nie sú ešte v súčasnosti podmienky. Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Peskov povedal, že stretnutie Putina so Zelenským sa uskutoční, až keď si ruskí a ukrajinskí vyjednávači "urobia svoju domácu úlohu". "Ukrajinská delegácia zmizla z radaru, teraz vyjednávací proces neprebieha," dodal hovorca.



Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa začali krátko po vpáde ruských inváznych vojsk na Ukrajinu. Kyjev koncom marca na rozhovoroch v Istanbule okrem iného navrhol, že sa zriekne snahy o vstup do Severoatlantickej aliancie výmenou za medzinárodné bezpečnostné záruky. Rusko však od Ukrajiny žiada aj demilitarizáciu a vzdanie sa časti územia.



Mierové rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom sú už od začiatku apríla pozastavené. Z nedostatku pokroku v rokovaniach sa obe krajiny obviňujú navzájom.