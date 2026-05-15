Peskov: Návšteva Putina v Číne sa uskutoční veľmi skoro

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva 15. mája (TASR) - Návšteva ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne sa uskutoční veľmi skoro, prípravy na ňu sú už ukončené. Na brífingu v Moskve to v piatok oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Skutočne to bude čoskoro. Prípravy na návštevu boli ukončené, všetky kontakty sa uskutočnili a všetky hlavné body dohodli,“ spresnil Peskov. Dodal, že oficiálne oznámenie vydajú „veľmi, veľmi skoro“ po konzultáciách s čínskou stranou.

TASS v tejto súvislosti pripomenula, že denník South China Morning Post s odkazom na svoje zdroje napísal, že návšteva ruského prezidenta v Pekingu je plánovaná na 20. mája.

Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa ako najvyšší predstavitelia svojich krajín stretli už viac ako 40-krát. Naposledy rokovali v Pekingu vlani v septembri.

Návštevu Číny ukončil v piatok americký prezident Donald Trump.
