Peskov: Nemecký kancelár Scholz sa stretne s Putinom 15. februára

Moskva/Berlín 4. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz navštívi 15. februára Rusko, aby sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správ svetových agentúr.



Agentúry TASS a AFP citujú Peskovove slová, že Putin a Scholz budú rokovať o "podstatných bilaterálnych otázkach".



Agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa nemeckej vlády spresňuje, že predmetom rozhovorov má byť napätie medzi Ruskom a Ukrajinou, ale tiež otázky týkajúce sa Číny.



Nemecko a Spojené štáty v súčasnosti konzultujú vypracovanie prípadných sankcií proti Rusku v prípade jeho vojenského útoku na susednú Ukrajinu.



Scholz sa má v pondelok stretnúť vo Washingtone s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Nemecký denník Süddeutsche Zeitung napísal ešte vo štvrtok, že Scholz by mal vycestovať 14. februára do Kyjeva a na ďalší deň do Moskvy. Informáciu o plánovanej návšteve Ukrajiny v piatok potvrdil Scholzov hovorca Wolfgang Büchner.