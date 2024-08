Peskov: Neobávame sa, že počas návštevy Mongolska zatknú Putina

Moskva 30. augusta (TASR) - Kremeľ sa neobáva, že dôjde k zatknutiu ruského prezidenta Vladimira Putina počas jeho návštevy Mongolska, ktorá sa uskutoční budúci týždeň. V piatok to uviedol jeho hovorca Dmitrij Peskov. Pôjde o prvú návštevu Putina do krajiny, ktorá uznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý na Putina vydal zatykač. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP a portálu Moscow Times.



"Nemáme žiadne obavy, s našimi priateľmi z Mongolska vedieme skvelý dialóg," uviedol Peskov a dodal, že Moskva a Ulánbátar prerokovali "všetky aspekty týkajúce sa návštevy."



ICC vydal v marci 2023 zatykač na Putina, ako aj na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa ICC existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že obaja sú zodpovední za nezákonné deportácie obyvateľstva vrátane detí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, čo sa považuje za vojnový zločin.



Putin Mongolsko navštívi budúci štvrtok na pozvanie mongolského prezidenta Uchnaagijna Chürelsüchua. Ich stretnutie sa uskutoční pri príležitosti 85. výročia víťazstva sovietsko-mongolských síl proti Japonsku v bitke na rieke Chalchyn v roku 1939.



Mongolsko, ktoré je dlhodobým spojencom Ruska, zastáva neutrálny postoj k ruskej invázii na Ukrajinu. Zatknutie Putina je preto nepravdepodobné, usudzuje Moscow Times.



Zatknúť Putina v roku 2023 odmietla aj Juhoafrická republika, v ktorej sa Putin plánoval zúčastniť na summite štátov BRICS. Od návštevy krajiny však upustil a na schôdzke ho zastupoval minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Zatknutie ruského prezidenta v augusta vylúčilo aj Mexiko, kam Putina pozvali na inauguráciu novej prezidentky Claudie Sheinbaumovej. O jeho zatknutie už skôr otvorene požiadala Ukrajina.