Peskov: O budúcnosti ruskej misie v Karabachu rozhodnú Moskva a Baku

Moskva 29. septembra (TASR) - Kremeľ v piatok oznámil, že o budúcnosti ruského kontingentu, vyslaného v roku 2020 do Náhorného Karabachu, sa rozhodne v rámci diskusií medzi Ruskom a Azerbajdžanom.



Podľa agentúry AFP to v piatok na brífingu vyhlásil tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku, či ruské jednotky aj naďalej zostanú v regióne.



"Keďže misia je teraz na azerbajdžanskom území, bude to predmetom našej diskusie s azerbajdžanskou stranou," vysvetlil Peskov.



Ruské jednotky sú v Karabachu v súlade s trojstrannou azerbajdžansko-arménsko-ruskou dohodou z 10. novembra 2020. Kontingent bol rozmiestnený pozdĺž kontaktnej línie a pozdĺž tzv. Lačinského koridoru. Misia má 1960 príslušníkov.



Azerbajdžan, kde vládne autoritársky režim, prevzal minulý týždeň úplnú kontrolu Karabachom, o ktorý sa s Arménskom sporia už celé desaťročia. Dohoda o prímerí a reintegrácii karabašského územia pod správu Azerbajdžanu bola uzavretá 20. septembra.



Líder karabašských arménov Samvel Šahramanjan vo štvrtok nariadil rozpustiť do konca roka všetky štátne inštitúcie separatistickej republiky Náhorný Karabach, ktorá od 1. januára 2024 "prestane existovať".



Azerbajdžanská vláda a Rusko – ktoré sa považuje za akéhosi ochrancu Arménska - síce deklarovali, že tzv. reintegrácia Karabachu pod správu Baku nie je dôvodom na to, aby miestni obyvatelia hromadne opúšťali svoje domovy, ale karabašskí Arméni sa obávajú prenasledovania a násilností z azerbajdžanskej strany.



Bezvýznamný v tomto smere nie je ani fakt, že Arméni sú pravoslávni kresťania, zatiaľ čo Azerbajdžan je prevažne moslimský.



Vláda v Jerevane v piatok informovala, že na územie Arménska doteraz vstúpilo takmer 85.000 ľudí z odštiepeneckej enklávy Náhorný Karabach.