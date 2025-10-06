< sekcia Zahraničie
Peskov: Obviňovanie Ruska za dronové incidenty v Nemecku je bezdôvodné
Peskov reagoval na tvrdenia nemeckého kancelára Friedricha Merza v nedeľňajšom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD.
Autor TASR
Moskva 6. októbra (TASR) - Rusko odmieta obvinenia zo zodpovednosti za drony, ktoré spozorovali v Nemecku, a v dôsledku ktorých sa minulý týždeň prerušila prevádzka na letisku v Mníchove. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že neexistuje dôvod obviňovať z týchto incidentov Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„V Európe je momentálne veľa politikov, ktorí majú tendenciu za všetko viniť Rusko. Robia tak bez opodstatnenia a zovšeobecňujúcim spôsobom,“ citovala ruská agentúra Interfax Peskova.
„Príbeh s týmito dronmi je skutočne prinajmenšom zvláštny. Na druhej strane neexistuje dôvod obviňovať z toho Rusko,“ dodal hovorca Kremľa.
Peskov reagoval na tvrdenia nemeckého kancelára Friedricha Merza v nedeľňajšom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD. Merz po spozorovaní dronov v Mníchove predpokladal, že „v každom prípade ich pravdepodobne významná časť pochádza z Ruska“.
„Vieme, že nás (ruský prezident Vladimir) Putin chce testovať,“ vyhlásil nemecký kancelár.
Šéf Kremľa minulý štvrtok povedal, že takéto obvinenia voči Rusku sú pravdepodobne zamerané na ďalšie vyhrotenie situácie a na vyprovokovanie Európy k zvýšeniu výdavkov na obranu. Zároveň odmietol myšlienku, že Rusko by jedného dňa mohlo zaútočiť na niektorého člena NATO, a obvinil „vládnucu elitu zjednotenej Európy“ z podnecovania hystérie z bezprostredne hroziacej vojny.
K incidentom s dronmi v európskych krajinách sa v pondelok vyjadril aj bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, podľa ktorého stále nie je jasné, kto stojí za sériou narušení vzdušného priestoru dronmi vo viacerých európskych štátoch. Exprezident obvinil Merza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z podnecovania konfliktu z politických a finančných dôvodov.
