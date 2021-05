Peskov: Od stretnutia Putina s Bidenom netreba veľa očakávať

Moskva 26. mája (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu vyhlásil, že v súvislosti so stretnutím ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Joeom Bidenom nemá veľké očakávania, o reštarte vzťahov medzi krajinami podľa neho nemôže byť reč, Informovali o tom agentúry AFP a RIA Novosti.



"Navrhoval by som nenechať sa uniesť príliš veľkými očakávaniami ohľadom výsledkov tohto stretnutia... Zrejme by sme nemali hovoriť o reštarte. Rusko nemá dobré skúsenosti s reštartom bilaterálnych vzťahov," reagoval Peskov na otázku novinárov o možnom reštarte vzťahov medzi krajinami.



"Samozrejme, že sa nedá očakávať, že počas prvého stretnutia sa podarí vyjasniť otázky, v ktorých sa krajiny hlboko nezhodnú. No nemôžeme dehonestovať vážnosť tohto stretnutia, ono je veľmi dôležité... Je dôležité, že prezidenti dostanú možnosť vymeniť si názory a konfrontovať svoje postoje v otázkach, ktoré sú pre obe krajiny a svet dôležité. Takými sú napríklad otázky strategickej stability a kontroly zbrojenia," vyhlásil Peskov.



Podľa agentúry AFP nemá od summitu prezidentov veľké očakávania ani Biely dom. Ten v utorok ohlásil, že prvé stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina sa uskutoční 16. júna vo švajčiarskej Ženeve.