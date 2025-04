Peskov odmietol tvrdenia o zapojení Číny do vojny na Ukrajine

Moskva 10. apríla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa „mýlil“, keď naznačil, že Rusko zatiahlo Čínu do vojny na Ukrajine. Peskov tak reagoval na tvrdenia Zelenského, že mnoho čínskych občanov bojuje po boku ruských jednotiek proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Partner, priateľ a súdruh. Čína vždy zastávala veľmi vyvážený postoj, takže Zelenskyj sa mýlil,“ povedal Peskov.



Zelenskyj v utorok informoval, že v Doneckej oblasti ukrajinské sily zajali dvoch čínskych občanov bojujúcich po boku ruských jednotiek. Ukrajina zverejnila video s jedným z údajných čínskych väzňov. Následne v stredu ukrajinský prezident vyhlásil, že Čína vie, že Rusko verbuje jej občanov do bojov na Ukrajine. Kyjev má podľa jeho slov údaje o najmenej 155 čínskych občanoch vyslaných na front.



Kremeľ najprv tieto správy odmietol komentovať. „Nemôžem tieto informácie žiadnym spôsobom komentovať,“ povedal v stredu Peskov. K tvrdeniam Kyjeva sa vyjadril až vo štvrtok.



Čína v stredu odmietla ako „absolútne nepodložené“ tvrdenie Zelenského, že „mnoho“ čínskych občanov bojuje po boku ruských síl. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo občanov, aby sa vyhli zónam konfliktov a nezapájali sa do vojenských konfliktov. Hovorca rezortu diplomacie Lin Ťien povedal, že čínska strana overuje relevantné informácie s ukrajinskou stranou.



Vo štvrtok Čína vyzvala „príslušné strany“ vojny na Ukrajine, aby sa zdržali „nezodpovedných vyjadrení“. Bez konkrétneho menovania tak reagovala na tvrdenia ukrajinského prezidenta o verbovaní čínskych vojakov Ruskom.