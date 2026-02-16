< sekcia Zahraničie
Peskov: Okruh tém na rokovaniach v Ženeve bude širší ako v Abú Zabí
Autor TASR
Moskva 16. februára (TASR) - Na stredajších rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova budú delegácie Ruska, Ukrajiny a USA diskutovať o širšom okruhu otázok ako na predošlej schôdzke v Abú Zabí. Jednou z nich podľa jeho slov bude aj otázka územia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.
„Tentoraz plánujeme diskutovať o širšom spektre tém, so zameraním na kľúčové otázky týkajúce sa území a ďalších požiadaviek. Preto je potrebná prítomnosť nášho hlavného vyjednávača Vladimira Medinského,“ vysvetlil hovorca Kremľa.
Medinskij rovnakú funkciu zastával aj počas minuloročných rokovaní v Istanbule. Podľa Peskova sa však na stretnutiach v Abú Zabí nezúčastnil, keďže sa týkali najmä bezpečnostných otázok. Ruskú delegáciu viedol šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov. Bude aj na stredajšom rokovaní spolu s námestníkom ministra zahraničných vecí Michailom Galužinom.
Predchádzajúce dve kolá rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí. Kyjev a Moskva sa na druhom zo stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov vo formáte 157 za 157. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, okrem dohody na výmene však nezverejnili žiadne konkrétne výsledky.
