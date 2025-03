Peskov: Operácia na vytlačenie Ukrajincov z Kurska sa blíži k záveru

Moskva 13. marca (TASR) - Ruská operácia zameraná na vytlačenie ukrajinských síl zo západoruskej Kurskej oblasti vstúpila do záverečnej fázy, informoval vo štvrtok ráno hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Píše o tom TASR podľa agentúry Reuters.



Ukrajinské sily v auguste nečakane vpadli do ruskej Kurskej oblasti a za dva týždne obsadili približne 1300 štvorcových kilometrov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdil, že cieľom tejto vojenskej operácie je zmierniť tlak na ukrajinské jednotky bojujúce proti ruským silám na východe Ukrajiny. Zároveň chceli prinútiť Moskvu, aby presmerovala zdroje na obranu vlastného územia, a tiež poskytnúť Kyjevu potenciálnu výhodu pri budúcich mierových rokovaniach.



V uplynulých dňoch však Ukrajina v oblasti prišla o viacero dedín a pod ruským tlakom sa jej vojaci museli z viacerých pozícií stiahnuť. Rusko v stredu uviedlo, že kontroluje aj mesto Sudža, ktoré bolo sedem mesiacov centrom ukrajinských jednotiek v oblasti. Boje v okolí mesta však podľa agentúry DPA stále prebiehajú.



Vojakov v Kurskej oblasti v stredu navštívil ruský prezident Vladimir Putin spolu so šéfom ozbrojených síl Valerijom Gerasimovom. "Spolieham sa na to, že všetky bojové úlohy, ktoré stoja pred našimi jednotkami, budú splnené a územie Kurskej oblasti bude čoskoro úplne oslobodené od nepriateľa," povedal Putin v televíznom prejave.