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Peskov: Orbán je pragmatik, často konal v súlade so záujmami Ruska
Peskov sa takto vyjadril v odpovedi na novinársku otázku, či Rusko stráca v Európe priateľov vzhľadom na to, že Orbán nedávno utrpel volebnú porážku.
Autor TASR
Petrohrad 5. júna (TASR) - Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán je pragmatický politik, ktorý počas svojho vládnutia často konal v súlade s ruskými záujmami. V piatok to podľa agentúry TASS vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR.
Peskov sa takto vyjadril v odpovedi na novinársku otázku, či Rusko stráca v Európe priateľov vzhľadom na to, že Orbán nedávno utrpel volebnú porážku a nie je isté, či bude srbský prezident Aleksandar Vučič opäť kandidovať na volenú funkciu.
„Ak ide o Maďarsko, Orbán bol vždy veľmi pragmatický a nebol naším priateľom - bol priateľom maďarského národa a robil to, čo bolo v prospech Maďarov. Tento prospech sa často zhodoval s naším prospechom,“ povedal Peskov v rozhovore pre ruský denník Izvestija na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF).
Orbán bol považovaný za jedného z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Jeho prehra vo voľbách v Maďarsku vyvolala medzi ruskými predstaviteľmi sklamanie, napísala predtým agentúra Reuters. Kremeľ však rýchlo signalizoval pripravenosť nadviazať kontakt s novým vedením krajiny.
Rusko má s Maďarskom dlhodobé energetické väzby - dodáva mu ropu a plyn a podieľa sa aj na výstavbe jadrovej elektrárne Paks približne 100 kilometrov južne od Budapešti. Orbán bol pre Moskvu dôležitým spojencom aj preto, že opakovane kritizoval sankcie EÚ voči krajine, odmietal členstvo Ukrajiny v Únii a zablokoval 90-miliardovú pôžičku EÚ pre Kyjev.
Orbánov blok Fidesz-KDNP získal v nedávnych voľbách len 52 mandátov a po 16 rokoch prešiel do opozície. Strana Tisza pod vedením Pétera Magyara má 141 z celkovo 199 poslancov, čím si zabezpečila ústavnú väčšinu. Zvyšných šesť získalo krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Orbán sa svojho mandátu vzdal.
Magyar už pripustil potrebu viesť rokovania s Ruskom. Naznačil, že Budapešť bude musieť pokračovať v nákupe ruských energetických surovín, no zároveň poukazuje na diverzifikáciu dodávok a prehodnotenie existujúcich kontraktov.
Peskov sa takto vyjadril v odpovedi na novinársku otázku, či Rusko stráca v Európe priateľov vzhľadom na to, že Orbán nedávno utrpel volebnú porážku a nie je isté, či bude srbský prezident Aleksandar Vučič opäť kandidovať na volenú funkciu.
„Ak ide o Maďarsko, Orbán bol vždy veľmi pragmatický a nebol naším priateľom - bol priateľom maďarského národa a robil to, čo bolo v prospech Maďarov. Tento prospech sa často zhodoval s naším prospechom,“ povedal Peskov v rozhovore pre ruský denník Izvestija na okraj Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF).
Orbán bol považovaný za jedného z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Jeho prehra vo voľbách v Maďarsku vyvolala medzi ruskými predstaviteľmi sklamanie, napísala predtým agentúra Reuters. Kremeľ však rýchlo signalizoval pripravenosť nadviazať kontakt s novým vedením krajiny.
Rusko má s Maďarskom dlhodobé energetické väzby - dodáva mu ropu a plyn a podieľa sa aj na výstavbe jadrovej elektrárne Paks približne 100 kilometrov južne od Budapešti. Orbán bol pre Moskvu dôležitým spojencom aj preto, že opakovane kritizoval sankcie EÚ voči krajine, odmietal členstvo Ukrajiny v Únii a zablokoval 90-miliardovú pôžičku EÚ pre Kyjev.
Orbánov blok Fidesz-KDNP získal v nedávnych voľbách len 52 mandátov a po 16 rokoch prešiel do opozície. Strana Tisza pod vedením Pétera Magyara má 141 z celkovo 199 poslancov, čím si zabezpečila ústavnú väčšinu. Zvyšných šesť získalo krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Orbán sa svojho mandátu vzdal.
Magyar už pripustil potrebu viesť rokovania s Ruskom. Naznačil, že Budapešť bude musieť pokračovať v nákupe ruských energetických surovín, no zároveň poukazuje na diverzifikáciu dodávok a prehodnotenie existujúcich kontraktov.