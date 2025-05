Rusi reagovali na označenie AfD za pravicovo-extrémistickú organizáciu

Moskva 5. mája (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok povedal, že rozhodnutie nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) označiť stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) za preukázateľne pravicovo-extrémistickú organizáciu je reštriktívnym oparením proti európskym nemainstreamovým silám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



BfV tvrdí, že v súčasnosti existujú konkrétne dôkazy o tom, že protiimgračná AfD vyvíja úsilie, ktoré ohrozuje demokratický poriadok Nemecka a že jej chápanie nemeckého národa ako národa založeného na etnickej príslušnosti a pôvode je s týmto poriadkom nezlučiteľné.



„Európska politická scéna je teraz plná rôznych reštriktívnych opatrení voči tým politickým silám a jednotlivcom, ktorých svetonázor nezapadá do dominantného mainstreamu,“ povedal Peskov.



Hovorca Kremľa dodal, že ide vnútornú záležitosť Nemecka a Rusko nemá žiaden záujem zasahovať v tejto veci, píše Reuters.



AfD skončila vo februárových predčasných parlamentných voľbách na druhom mieste so ziskom takmer 21 percent hlasov a získala 152 poslaneckých kresiel v Spolkovom sneme, ktorý je od tohto volebného obdobia pevne stanovený na 630.



Hovorca spolupredsedníčky AfD Alice Weidelovej v pondelok oznámil, že strana podala žalobu na BfV za spomínané označenie. Podanie žaloby je v súlade s avizovaným plánom AfD, že pokiaľ by nemecká civilná kontrarozviedka do pondelka 08.00 h nevyhovela výzve strany na prehodnotenie vyhlásenia, vedenie AfD sa obráti na súd.