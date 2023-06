Peskov: Pokus o zvrhnutie velenia nemal dopad na vojnu na Ukrajine

Moskva 25. júna (TASR) - Pokus vodcu Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina o zvrhnutie ruského vojenského velenia nemal a nemá žiaden dopad na "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine, uviedol v sobotu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Peskov zároveň dodal, že nevie o žiadnej zmene postoja ruského prezidenta Vladimira Putina voči ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi.



Prigožin sa v sobotu s pomocou svojich jednotiek pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie, keď sa zmocnili mesta Rostov na Done na juhu Ruska a vydali sa smerom k Moskve. Urobil tak po tom, ako v piatok obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. Útok si podľa neho vyžiadal veľa obetí. Ruské ministerstvo obrany obvinenie poprelo.



V sobotu večer sa situácia upokojila, keď oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi.



Vodca žoldnierskej skupiny verejne odsudzuje Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerija Gerasimova už niekoľko týždňov, pričom ich obvinil z nekompetentnosti a z množstva zlyhaní na bojisku na Ukrajine. Pri sobotňajšom pokuse o ich zvrhnutie uviedol, že jeho 25-tisícová armáda žoldnierov je "pripravená zomrieť" pre tento cieľ.



Prigožin sa podľa Peskova teraz presunie do Bieloruska, pričom Kremeľ má v pláne stiahnuť obvinenia zo zosnovania ozbrojeného povstania, ktoré boli voči nemu vznesené. Stíhaní nebudú ani žoldnieri, ktorí sa povstania zúčastnili.



O zastavení postupu vagnerovcov na Moskvu s Prigožinom rokoval Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Podľa vyhlásenia svojej prezidentskej kancelárie Lukašenko konal na základe dohody s Putinom.



DPA v tejto súvislosti poznamenala, že Lukašenko a Prigožin sa osobne poznajú dvadsať rokov. Ostáva však nejasné, čo bude Prigožin v Bielorusku robiť.