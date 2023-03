Peskov považuje udelenie Oscara filmu Navaľnyj za spolitizované

Moskva 13. marca (TASR) - Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondelok naznačil, že udelenie prestížnej filmovej ceny Oscara pre dokumentárny film Navaľnyj "mohlo byť spolitizované".



"Nemôžem posúdiť kvality tohto dokumentu, pretože som ho nevidel. Bolo by (pre to) nelogické čokoľvek povedať. Hoci som ho nepozeral, dovolím si tvrdiť, že je tu istý prvok politizácie témy," povedal Peskov novinárom.



Konštatoval, že "Hollywood tiež niekedy politizuje svoju prácu, to sa stáva."



Film Navaľnyj získal v nedeľu cenu Oscar v kategórii najlepší dokumentárny film.



Táto snímka režírovaná Kanaďanom Danielom Roherom sleduje život Navaľného od leta 2020, keď bol v Rusku otrávený nervovoparalytickou látkou typu novičok, do januára roku 2021, keď sa do Ruska vrátil z Nemecka, kde sa liečil. Ihneď na letisku bol zadržaný, vzatý do vyšetrovacej väzby a neskôr odsúdený na tresty odňatia slobody.



Režisér Roher pri preberaní sošky povedal, že ju venuje Navaľnému a všetkým politickým väzňom na svete.



Po vyhlásení víťaza v kategórii vystúpila na pódium v Los Angeles aj Navaľného manželka Julija.



"Zostaň silný, môj milovaný," odkázala Navaľná svojmu manželovi a dodala, že sníva o tom, že jej manžel bude jedného dňa prepustený a Rusko bude opäť slobodnou krajinou.



Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavila informácia, že Navaľnyj sa o udelení ceny dozvedel prostredníctvom odkazu od svojho advokáta Alexandra Fedulova v pondelok, na ďalšom zo svojich súdnych pojednávaní.



Premiéra filmu Navaľnyj sa konala v januári roku 2022. Film rozpráva o otrave tohto najznámejšieho ruského opozičného politika nervovoparalytickou látkou novičok v auguste 2020, o jeho liečbe a rehabilitácii v Nemecku i o následnom návrate do Ruska a okamžitom zadržaní. Obsahuje aj pasáž o tom, ako sa Navaľnyj so svojím tímom snažil vypátrať, ako k jeho otrave došlo a kto je za ňu zodpovedný: Alexej Navaľnyj obvinil z pokusu o svoju otravu novičkom ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ akúkoľvek úlohu v prípade Navaľného otravy popiera.



Vo filme účinkuje samotný Alexej Navaľnyj, jeho príbuzní, zamestnanci nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), ako aj známy investigatívny novinár a šéf projektu Bellingcat Christo Grozev.



Vo februári získal film Navaľnyj aj britskú filmovú cenu BAFTA pre najlepší dokument a cenu amerického Združenia filmových a televíznych hercov (SAG).