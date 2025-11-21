< sekcia Zahraničie
Peskov: Priestor pre slobodu rozhodovania sa Zelenskému zmenšuje
Rusko podľa hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej dosiaľ nedostalo 28-bodový návrh mierového plánu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom, informuje stanica Sky News.
Autor TASR
Moskva 21. novembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok upozornil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby teraz pristúpil k rokovaniam, alebo stratí viac územia. Vyjadril sa tak po tom, čo Spojené štáty predložili Ukrajine návrh mierového plánu, ktorý podľa agentúry AFP vyhovuje mnohým požiadavkám Ruska, informuje TASR.
„Zelenského by mala presvedčiť efektívna práca ruských ozbrojených síl: je lepšie rokovať a urobiť to teraz, než neskôr,“ vyhlásil Peskov. „Priestor pre slobodu rozhodovania sa mu zmenšuje, keďže počas ofenzívnych akcií ruskej armády prichádza o územia,“ konštatoval.
Rusko podľa hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej dosiaľ nedostalo 28-bodový návrh mierového plánu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom, informuje stanica Sky News. Peskov dodal, že Rusko chce, aby boli mierové rokovania úspešné, a preto nebude verejne diskutovať o bodoch.
Kancelária Zelenského vo štvrtok oznámila, že obdržala návrh amerického plánu. Zelenskyj bude podľa zdrojov Sky News budúci týždeň telefonicky rokovať s Trumpom o tomto návrhu. V piatok podľa AFP telefonicky hovoril s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka.
Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umarov medzičasom vyhlásil, že Kyjev nebude akceptovať žiadnu dohodu, ktorá by „prekračovala jeho červené čiary“.
Americký návrh podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom a zverejnený agentúrami predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov.
Podľa plánu by Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinské oblasti Donecká a Luhanská boli uznané za de facto ruské územie. Ukrajina by sa tiež musela ústavným dekrétom vzdať ambície vstúpiť do NATO a zostať krajinou bez jadrových zbraní. Mohla by sa však uchádzať o členstvo v EÚ. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom ukrajinskom území by nemali byť dislokované žiadne jednotky NATO.
