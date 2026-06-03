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Peskov: Putin bude v Petrohrade hovoriť o ekonomike doma i v zahraničí
Peskov sa dotkol na brífingu aj nočných dronových útokov, ktoré podnikla Ukrajina v predvečer začatia fóra tiež na Petrohrad a Leningradskú oblasť.
Autor TASR
Moskva 3. júna (TASR) - Hlavná časť prejavu ruského prezidenta Vladimira Putina na plenárnom zasadnutí Medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF), ktoré sa začalo v stredu v Petrohrade, bude venovaná ekonomickým otázkam, ale venovať sa bude tiež politickým témam, oznámil v stredu na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Prezident vystúpi na Petrohradskom ekonomickom fóre, takže prirodzene hlavná časť jeho prejavu sa bude venovať ekonomike, ekonomickým otázkam a ekonomickým problémom v našej krajine, ale aj v zahraničí. Samozrejme, neexistuje nič také ako 'čistá' ekonomika. Tak či onak, vždy je jasná súvislosť s politickými otázkami, takže aj tomu bude venovať pozornosť,“ povedal Peskov.
Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov už predtým uviedol, že Putin vystúpi na SPIEF s „rozsiahlym prejavom“ v piatok, v predposledný deň konania podujatia, na ktorom sa podľa agentúry Interfax zúčastňujú predstavitelia z viac ako 130 krajín.
Peskov sa dotkol na brífingu aj nočných dronových útokov, ktoré podnikla Ukrajina v predvečer začatia fóra tiež na Petrohrad a Leningradskú oblasť, pričom v Petrohrade museli v noci na stredu dočasne prerušiť prevádzku na medzinárodnom letisku Pulkovo.
„Chcel by som pripomenúť vyhlásenie (ruského) ministerstva zahraničných vecí, v ktorom sa uvádza, že naše reakcie budú systémové. V skutočnosti už takými sú,“ dodal hovorca ruského prezidenta podľa agentúry TASS.
„Prezident vystúpi na Petrohradskom ekonomickom fóre, takže prirodzene hlavná časť jeho prejavu sa bude venovať ekonomike, ekonomickým otázkam a ekonomickým problémom v našej krajine, ale aj v zahraničí. Samozrejme, neexistuje nič také ako 'čistá' ekonomika. Tak či onak, vždy je jasná súvislosť s politickými otázkami, takže aj tomu bude venovať pozornosť,“ povedal Peskov.
Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov už predtým uviedol, že Putin vystúpi na SPIEF s „rozsiahlym prejavom“ v piatok, v predposledný deň konania podujatia, na ktorom sa podľa agentúry Interfax zúčastňujú predstavitelia z viac ako 130 krajín.
Peskov sa dotkol na brífingu aj nočných dronových útokov, ktoré podnikla Ukrajina v predvečer začatia fóra tiež na Petrohrad a Leningradskú oblasť, pričom v Petrohrade museli v noci na stredu dočasne prerušiť prevádzku na medzinárodnom letisku Pulkovo.
„Chcel by som pripomenúť vyhlásenie (ruského) ministerstva zahraničných vecí, v ktorom sa uvádza, že naše reakcie budú systémové. V skutočnosti už takými sú,“ dodal hovorca ruského prezidenta podľa agentúry TASS.