Peskov: Putin je otvorený bezpečnostným rozhovorom s USA

Moskva 21. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je otvorený bezpečnostným rozhovorom so Spojenými štátmi, musia však byť komplexné a zahŕňať aj otázku Ukrajiny, uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters.



"Nie je možné vytrhnúť jednotlivosti zo všeobecného komplexu nahromadených problémov," odpovedal Peskov na otázku, či je Moskva pripravená hovoriť s Washingtonom o jadrových rizikách. Dodal však, že dialóg medzi krajinami je potrebný.



Spojené štáty odmietajú tvrdenie Ruska, že vyzbrojovaním Ukrajiny sa stali priamym účastníkom vojny, ktorej cieľom je podľa Kremľa spôsobiť Moskve zdrvujúcu "strategickú porážku". USA tvrdia, že akékoľvek rokovania o vojne sú záležitosťou Ukrajiny.



Washington zároveň obviňuje Putina, že prispieva k zhoršovaniu bezpečnostnej situácie vo svete. Tento týždeň navštívil Pchjongjang, s ktorou podpísal dohodu o vzájomnej obrane medzi Ruskom a Severnou Kóreou.



Putin vo štvrtok tiež zopakoval, že zvažuje prehodnotenie ruskej doktríny o používaní jadrových zbraní. Súčasná ruská jadrová doktrína stanovuje, že Moskva môže použiť jadrové zbrane len v dvoch prípadoch – v prípade jadrového útoku na Rusko alebo v prípade útoku na Rusko konvenčnými zbraňami, ktorý by ohrozoval samotnú existenciu krajiny. Ruský prezident dodal, že Moskva uvažuje o zmene, pretože jej potenciálni nepriatelia pracujú na "nových prvkoch" súvisiacich so znížením prahu pre použitie jadrových zbraní.