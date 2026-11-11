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Peskov: Putin je otvorený kontaktom s Európanmi, aj s Merzom
Merz tento týždeň podľa denníka Westfalenpost povedal, že by sa nevyhýbal stretnutiu s Putinom počas summitu G20 v Miami.
Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je otvorený potenciálnym kontaktom s európskymi predstaviteľmi, aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Uviedol to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR na základe správy agentúry TASS.
Merz tento týždeň podľa denníka Westfalenpost povedal, že by sa nevyhýbal stretnutiu s Putinom počas summitu G20 v Miami. Peskov na tieto výroky reagoval, že zatiaľ nepadlo rozhodnutie o účasti ruského prezidenta na summite. „Putin vždy hovoril a hovorí, že je otvorený kontaktom s kýmkoľvek vrátane Európanov,“ priblížil.
S Putinom koncom októbra telefonovali fínsky prezident Alexander Stubb a nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Hlavnou témou bola vojna na Ukrajine. Diskusia bola podľa nich úprimná a vecná a trvala viac ako 90 minút.
Lídri západoeurópskych krajín sa od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 zväčša vyhýbajú priamym kontaktom s Putinom. Iniciatívu Nórska a Fínska kritizovali niektoré európske štáty vrátane dánskej premiérky Mette Frederiksenovej.
Merz tento týždeň podľa denníka Westfalenpost povedal, že by sa nevyhýbal stretnutiu s Putinom počas summitu G20 v Miami. Peskov na tieto výroky reagoval, že zatiaľ nepadlo rozhodnutie o účasti ruského prezidenta na summite. „Putin vždy hovoril a hovorí, že je otvorený kontaktom s kýmkoľvek vrátane Európanov,“ priblížil.
S Putinom koncom októbra telefonovali fínsky prezident Alexander Stubb a nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Hlavnou témou bola vojna na Ukrajine. Diskusia bola podľa nich úprimná a vecná a trvala viac ako 90 minút.
Lídri západoeurópskych krajín sa od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 zväčša vyhýbajú priamym kontaktom s Putinom. Iniciatívu Nórska a Fínska kritizovali niektoré európske štáty vrátane dánskej premiérky Mette Frederiksenovej.