Peskov: Putin je pripravený hovoriť s Macronom o Ukrajine
Macron v júli po prvýkrát od roku 2022 telefonoval s Putinom.
Autor TASR
Moskva 21. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený diskutovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o vojne na Ukrajine. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre agentúru RIA Novosti zverejnenom v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Putin podľa hovorcu „vyjadril pripravenosť zapojiť sa do dialógu s Macronom“. „Preto, ak existuje vzájomná politická vôľa, možno to hodnotiť iba pozitívne,“ konštatoval Peskov.
Francúzsky prezident v piatok povedal, že Európa bude musieť nadviazať priame rokovania s Putinom, ak zlyhajú najnovšie snahy vedené Spojenými štátmi o sprostredkovanie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. „Verím, že je v našom záujme ako Európanov a Ukrajincov nájsť vhodný rámec na znovu otvorenie tejto diskusie v nasledujúcich týždňoch,“ uviedol Macron.
Macron v júli po prvýkrát od roku 2022 telefonoval s Putinom. Okrem vojny na Ukrajine hovorili aj o vývoji na Blízkom východe a iránsko-izraelskom konflikte. Peskov v tom čase uviedol, že o tento telefonát požiadal Macron. Prezidenti spolu predtým naposledy hovorili v septembri 2022, viac ako pol roka po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Lídri Európskej únie sa v piatok dohodli na poskytnutie pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur financovanú zo spoločného dlhu, aby tak pomohli Ukrajine, ktorá sa už takmer štyri roky bráni ruskej invázii.
V americkom Miami tento víkend americkí vyslanci rokujú s ruskou delegáciou a zvlášť aj s ukrajinskou delegáciou a európskymi tímami o ukončení vojny na Ukrajine. Osobitný ruský vyslanec Kirill Dmitrijev v sobotu uviedol, že rokovania ruskej delegácie s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom sú konštruktívne.
