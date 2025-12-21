Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. december 2025Meniny má Bohdan
< sekcia Zahraničie

Peskov: Putin je pripravený hovoriť s Macronom o Ukrajine

.
Ruský hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP

Macron v júli po prvýkrát od roku 2022 telefonoval s Putinom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 21. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený diskutovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o vojne na Ukrajine. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre agentúru RIA Novosti zverejnenom v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Putin podľa hovorcu „vyjadril pripravenosť zapojiť sa do dialógu s Macronom“. „Preto, ak existuje vzájomná politická vôľa, možno to hodnotiť iba pozitívne,“ konštatoval Peskov.

Francúzsky prezident v piatok povedal, že Európa bude musieť nadviazať priame rokovania s Putinom, ak zlyhajú najnovšie snahy vedené Spojenými štátmi o sprostredkovanie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. „Verím, že je v našom záujme ako Európanov a Ukrajincov nájsť vhodný rámec na znovu otvorenie tejto diskusie v nasledujúcich týždňoch,“ uviedol Macron.

Macron v júli po prvýkrát od roku 2022 telefonoval s Putinom. Okrem vojny na Ukrajine hovorili aj o vývoji na Blízkom východe a iránsko-izraelskom konflikte. Peskov v tom čase uviedol, že o tento telefonát požiadal Macron. Prezidenti spolu predtým naposledy hovorili v septembri 2022, viac ako pol roka po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Lídri Európskej únie sa v piatok dohodli na poskytnutie pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur financovanú zo spoločného dlhu, aby tak pomohli Ukrajine, ktorá sa už takmer štyri roky bráni ruskej invázii.

V americkom Miami tento víkend americkí vyslanci rokujú s ruskou delegáciou a zvlášť aj s ukrajinskou delegáciou a európskymi tímami o ukončení vojny na Ukrajine. Osobitný ruský vyslanec Kirill Dmitrijev v sobotu uviedol, že rokovania ruskej delegácie s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom sú konštruktívne.
.

Neprehliadnite

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás na Štedrý deň sneh?

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

ULICAMI BRATISLAVY: Trojjazyčné mesto: Prešporok - Pozsony - Pressburg