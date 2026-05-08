Peskov: Putin je pripravený rokovať s EÚ, Rusko však prvý krok neurobí
Moskva 8. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov, povedal v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Vyjadril sa tak deň po tom, čo denník Financial Times (FT) s odvolaním na vysokopostavený zdroj z EÚ informoval, že najvyšší predstavitelia EÚ sa pripravujú na prípadné rokovania s Putinom, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Putin je pripravený vyjednávať s každým. Opakovane to povedal,“ odpovedal Peskov na otázku ohľadom článku FT. „Budeme pripravení pokračovať v našom dialógu tak ďaleko, ako budú pripravení ísť Európania. Avšak ako Putin opakovane vyhlásil, my nebudeme iniciovať takéto kontakty po postoji, ktorý zaujali Európania,“ konštatoval.
FT vo štvrtok informoval, že zmenu postoja EÚ vyvolala európska frustrácia z rokovaní o ukončení viac ako štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Podľa mnohých lídrov mierové rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou zamerané na ukončenie vojny dosiahli len minimálny pokrok a EÚ sa pri nich ocitla iba v úlohe pozorovateľa.
Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že existuje „potenciál“ na to, aby EÚ rokovala s Putinom a že Únia má v tom podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Rusko tvrdí, že je na vládach európskych krajín, aby urobili prvý krok, keďže to boli práve oni, kto po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 prerušil kontakty s Moskvou.
„Ruská strana nebola iniciátorom úplného pozastavenia našich vzťahov s EÚ,“ povedal Peskov s tým, že to „inicioval Brusel a individuálne európske krajiny“.
Reuters konštatuje, že európski lídri uviedli, že Rusko musí byť vo vojne na Ukrajine porazené a Putina označili za vojnového zločinca, ktorý podľa nich môže jedného napadnúť členskú krajinu NATO, ak zvíťazí vo vojne na Ukrajine. Rusko odmieta takéto tvrdenia ako nezmyselné.
Putin naopak označuje európske mocnosti za podporovateľov vojny, pretože poskytujú Ukrajine desiatky miliárd dolárov pomoci, zbraní a spravodajských informácií.
