Peskov: Putin navštívi Donbas, keď nadíde správny čas

Moskva 3. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navštívi Ruskom anektovaný región Donbas na východe Ukrajiny, keď nadíde správny čas. V sobotu to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre ruské médiá. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"V pravý čas sa to samozrejme stane. Je to región Ruskej federácie," uviedol Peskov. Bližšie však nešpecifikoval, kedy by ruský prezident mohol takúto návštevu absolvovať.



Putin začiatkom októbra podpísal zákony o prijatí Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ako aj Záporožskej a Chersonskej oblasti do Ruskej federácie. Rusko ich anektovalo na základe sporných referend a v rozpore s medzinárodným právom.



Hovorca Peskov navštívil Donbas v novembri. Zavítal do mesta Luhansk na východe Ukrajiny a stretol sa tam s miestnymi novinármi a predstaviteľmi proruských úradov. Agentúra DPA vtedy s odvolaním na ruské médiá napísala, že Peskov – jeden z najbližších Putinových spolupracovníkov – viedol v Luhansku "školenie pre novinárov a tlačové služby" samozvaných republík vyhlásených proruskými silami v Donbase.