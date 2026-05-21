Peskov: Putin nenavrhol Schrödera ako mediátora aktívne
Rusko je podľa Peskova pripravené s Európou rokovať a považuje za pozitívne, že v EÚ sa začalo v poslednom čase diskutovať o možnom kandidátovi na rokovania.
Moskva 21. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nenavrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako možného európskeho sprostredkovateľa mierových rokovaní s Ruskom proaktívne, ale odpovedal iba na novinársku otázku. Schrödera však považuje za vhodného mediátora. Vo štvrtok to podľa agentúry TASS povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Rusko je podľa neho pripravené na dialóg s Európou, tá ale najskôr musí zmeniť svoj prístup. Informuje o tom TASR.
„Putin Schrödera sám aktívne nenavrhol. Novinári, teda vaši kolegovia, sa ho opýtali, kto by podľa neho bol vhodnejší. Odpovedal, že podľa neho by to bol Schröder,“ uviedol Peskov a zopakoval, že nešlo o Putinovi iniciatívu.
Ruský prezident po nedávnych oslavách k výročiu sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne vyhlásil, že ako sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine by si zo všetkých európskych politikov vybral bývalého nemeckého kancelára Schrödera, ktorý je považovaný za jeho blízkeho priateľa. Predstavitelia EÚ aj Kyjev Putinov návrh vzápätí odmietli.
Magazín Politico tento týždeň napísal, že v dôsledku vojny v Iráne, ktorá zamestnáva vyjednávačov amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa Európa dostala pod tlak, aby vymenovala svojho osobitného vyslanca pre mierové rokovania o urovnaní rusko-ukrajinského konfliktu.
Podľa denníka The Financial Times na pozíciu prichádzajú v EÚ do úvahy bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, exšéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi či fínsky prezident Alexander Stubb. O tejto veci by ministri zahraničných vecí krajín EÚ mali podľa nemenovaných zdrojov denníka rokovať počas zasadnutia na Cypre na budúci týždeň.
Rusko je podľa Peskova pripravené s Európou rokovať a považuje za pozitívne, že v EÚ sa začalo v poslednom čase diskutovať o možnom kandidátovi na rokovania. „Sme presvedčení, že dialóg je vždy lepší ako eskalácia do úplnej konfrontácie, čo je presne to, čo Európania v súčasnosti robia. Ak sa tento prístup v správaní Európanov zmení v prospech dialógu, iba to uvítame,“ dodal hovorca Kremľa.
