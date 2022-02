Peskov: Putin pracuje na odpovedi na sankcie Západu

Moskva 28. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pracuje na ekonomickej reakcii na sankcie uvalené na Rusko Západom po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu. Uviedol to v pondelok v Kremli jeho hovorca Dmitrij Peskov. Dodal, že sankcie zavedené proti samotnému Putinovi sú zbytočné.



Peskov podľa agentúry Reuters vysvetlil, že Rusko pripravovalo plány na možné sankcie Západu, vrátane tých najprísnejších, pomerne dlho. Existujú plány reakcie, boli vypracované a implementujú sa, keď sa objavia problémy, uviedol Peskov.



Dodal, že Putin pracuje v Kremli a má v pláne stretnúť sa napr. s guvernérkou ruskej centrálnej banky Eľvirou Nabiullinovou, ministrom financií Antonom Siluanovom i Germanom Grefom, generálnym riaditeľom banky Sberbank - najväčšej v Rusku.



USA a Európska únia sa tento víkend dohodli, že v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu vylúčia niektoré ruské banky - vrátane Sberbank - zo systému medzibankových platieb SWIFT a zmrazia devízové rezervy ruskej centrálnej banky.



Na otázku o tom, ako ruská centrálna banka zvládla krízu, Peskov odpovedal: "Nemali sme dôvod pochybovať o efektívnosti a spoľahlivosti našej centrálnej banky. Ani teraz nie je dôvod pochybovať."



Priznal, že "sankcie (Západu) sú prísne, spôsobujú problémy (...)", dodal však, že Rusko má všetok potenciál na kompenzáciu škôd.



Pokiaľ ide o sankcie uvalené osobne na Putina, je mu to podľa Peskova "pomerne ľahostajné".



"Je mu to pomerne ľahostajné. Sankcie obsahujú dosť absurdné ustanovenia o nejakom majetku", pričom podľa Peskova "každý vie", že Putin nemá žiadne aktíva okrem tých, ktoré každoročne priznáva.



Sankcie proti Putinovi a ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi uvalili Spojené štáty, Európska únia, Británia a Kanada. Austrália uvalila sankcie proti Putinovi a premiérovi Michailovi Mišustinovi.