Peskov: Putin sa k summitu BRICS v JAR pripojí cez telemost

Moskva 19. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa plánuje pripojiť k augustového summitu skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS v juhoafrickom Johannesburgu prostredníctvom videokonferencie. Uviedol to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Kremeľ sa tak vyjadril po tom, ako Juhoafrická republika (JAR) oznámila, že Putin sa osobne nezúčastní na summite BRICS. "Pôjde o plnohodnotnú účasť," citovala Peskovove slová ruská tlačová agentúra Interfax.



Hovorca Kremľa tiež potvrdil, že na summite v Johannesburgu bude Rusko priamo zastupovať minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Juhoafrická republika je signatárom zmluvy o zriadení Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý v marci vydal na Putina zatykač v súvislosti s nezákonným deportovaním ukrajinských detí do Ruska. Šéfa Kremľa by teda juhoafrické úrady mali v prípade jeho príchodu do krajiny zatknúť.



Členmi zoskupenia BRICS sú okrem Juhoafrickej republiky a Ruska aj Brazília, India a Čína.