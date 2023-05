Peskov: Putin začal deň informáciami o útoku na Moskvu

Moskva 30. mája (TASR) - Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v utorok oznámil, že Vladimir Putin začal svoj pracovný deň "prijímaním informácií o raňajšom útoku dronmi na Moskvu a dostával ich v priamom čase od ministerstva obrany a všetkých príslušných úradov". TASR prevzala správu z portálu britskej televízie Sky News.



Putin podľa Peskova ďalej pracuje v Kremli a nemá v pláne viac sa k útoku vyjadrovať. Hovorca doplnil, že ruská protivzdušná obrana a ministerstvo obrany dobre útok zvládli. Novinárom tvrdil, že za útokom na Moskvu je kyjevský režim. Ukrajina to však poprela.



Peskov pokračoval, že je "úplne jasné", že najnovší útok na ruské hlavné mesto je "reakciou kyjevského režimu" na nedeľné "veľmi účinné údery" Ruska na Ukrajinu.



Hovorca dostal od tlačovej agentúry the Associated Press (AP) otázku, či v Kremli majú obavy, že ich "špeciálna vojenská operácia" ohrozuje ruských občanov. Peskov odpovedal, že útoky na Rusko "znovu potvrdzujú nutnosť pokračovať v tejto špeciálnej vojenskej operácii a dosiahnuť stanovené ciele".



Peskov ešte oznámil, že "v súčasnosti obyvateľom Moskvy a Moskovskej oblasti nič nehrozí".



Moskva sa v utorkových ranných hodinách stala terčom útoku dronmi, v dôsledku čoho došlo k "menším škodám" na budovách, uviedol tamojší starosta Sergej Sobianin. Podľa neho si prekvapivý útok na ruskú metropolu nevyžiadal obete na životoch ani vážnejšie zranenia.