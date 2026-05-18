Peskov: Putina bude v Číne sprevádzať vládna a podnikateľská delegácia
Počas Putinovej návštevy Číny nebude Rusko súťažiť so Spojenými štátmi v zložení svojej delegácie, vyhlásil Peskov.
Autor TASR
Moskva 18. mája (TASR) - Delegáciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne budú tvoriť všetci podpredsedovia vlády, mnohí ministri a vedúci predstavitelia ruských štátnych a súkromných spoločností pôsobiacich v Číne, oznámil v pondelok na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Návšteva Putina v Číne sa uskutoční od 19. do 20. mája, len štyri dni potom, čo pobyt v Pekingu ukončil americký prezident Donald Trump, informuje TASR na základe správy agentúry TASS.
Počas Putinovej návštevy Číny nebude Rusko súťažiť so Spojenými štátmi v zložení svojej delegácie, vyhlásil Peskov. „Čo sa týka zloženia delegácie, nesúťažíme s nikým. S Čínskou ľudovou republikou rozvíjame nezávislé a mnohostranné vzťahy, ktoré my a naši čínski priatelia nazývame vzťahom privilegovaného, osobitného, strategického partnerstva,“ podčiarkol.
Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching budú diskutovať o aktuálnych bilaterálnych otázkach, o spôsoboch ďalšieho prehĺbenia partnerstva i strategickej spolupráce medzi oboma krajinami, ako aj o kľúčových medzinárodných a regionálnych otázkach. „Akýkoľvek kontakt medzi hlavami obidvoch štátov pomáha vytvoriť nový, dodatočný impulz na ďalší rozvoj a rozširovanie vzťahov medzi Ruskom a Čínou,“ zdôraznil hovorca.
Peskov sa počas brífingu dotkol aj vojny na Ukrajine, keď poukázal na to, že mierový proces je momentálne pozastavený, ale Moskva počíta s jeho obnovením. Rozhodne poprel vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusko údajne môže z územia Bieloruska zaútočiť na Ukrajinu alebo niektorú z členských krajín NATO.
Podľa slov hovorcu ruského prezidenta ide o pokus o podnecovanie v ďalšom pokračovaní vojny. „Nemyslíme si, že si takéto vyhlásenia zaslúžia akýkoľvek komentár. Bielorusko je náš spojenec, s Bieloruskom máme zväzový štát, ale je to suverénny štát. Preto takéto vyhlásenia nie sú ničím iným ako pokusom o ďalšie podnecovanie s cieľom, aby vojna pokračovala a napätie ďalej eskalovalo,“ vyhlásil Peskov, ktorého cituje agentúra TASS.
