Peskov: Putinova hrozba jadrovými zbraňami bola vytrhnutá z kontextu

Moskva 14. marca (TASR) - Vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina o jadrových zbraniach nepredstavujú hrozbu ich použitia. Uviedol to vo štvrtok Kremeľ, ktorý zároveň obvinil Spojené štáty, že Putinove slová zámerne vytrhli z kontextu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Putin v stredu vyhlásil, že Rusko je pripravené použiť jadrové zbrane v prípade ohrozenia svojej štátnosti, zvrchovanosti či nezávislosti. "Z vojensko-technickej stránky sme, samozrejme, pripravení," povedal Putin pre ruské médiá. USA si podľa jeho slov uvedomujú, že nasadenie amerických vojakov na ruskom území či na Ukrajine by Rusko považovalo za intervenciu.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová v reakcii obvinila Rusko z "bezohľadnej a nezodpovednej" jadrovej rétoriky počas ukrajinského konfliktu.



Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že Putin iba odpovedal na novinárske otázky na túto tému a zopakoval už dobre známe okolnosti, za ktorých by Rusko teoreticky bolo nútené použiť jadrové zbrane.



"Bolo to niečo zámerne vytrhnuté z kontextu. Putin sa v tomto rozhovore nevyhrážal použitím jadrových zbraní. Prezident hovoril o dôvodoch, ktoré môžu spôsobiť nevyhnutnosť použitia jadrových zbraní," reagoval hovorca na stanovisko Bieleho domu.



Ruský prezident v tom istom rozhovore povedal, že myšlienka použitia taktických jadrových zbraní na Ukrajine mu nikdy neprišla na um, zdôraznil Peskov. Západ podľa jeho slov tieto slová zámerne prehliadol. "Ide o zámerné prekrúcanie kontextu a neochotu počúvať prezidenta Putina," uzavrel.



Washington v stredu uviedol, že neexistujú žiadne náznaky, že by sa Moskva pripravovala použiť na Ukrajine jadrovú zbraň.