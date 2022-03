Peskov: Rokovania s Ukrajinou pokračujú, k dohode ešte nedošlo

Dobrovoľník ukrajinských síl územnej obrany pomáha žene prejsť cez ulicu v Charkove 16. marca 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 17. marca (TASR) - Londýn 17. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že ruská delegácia vkladá veľa energie do rozhovorov o možnej mierovej dohode s Ukrajinou, ktorá by mohla rýchlo zastaviť ruskú vojenskú operáciu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.Peskov tvrdil, že ruská delegácia je pripravená pracovať na dohode nepretržite a. Hovorca Kremľa sa tiež snažil tvrdiť, ženevidno, nad čím vyjadril poľutovanie.Ruská vojenská agresia voči Ukrajine trvá už tri týždne; vyžiadala si už tisíce obetí a spôsobila rozsiahlu deštrukciu ukrajinských miest.Obsah článku denníka Financial Times o údajnom významnom pokroku pri koncipovaní mierového plánu medzi Ruskom a Ukrajinou podľa Peskova celkom nezodpovedá realite. Podľa Peskova sú v tomto článku síce prvky, ktoréAvizoval, že Kremeľ oznámi pokrok na rokovaniach, keď k nemu dôjde. Následne zavtipkoval, keď novinárov odkázal, aby sa so všetkými ďalšími otázkami obrátili na Financial Times, napísala agentúra Reuters.Výrok prezidenta USA Joea Bidena, ktorý označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca, označil Peskov za neprijateľný a neodpustiteľný.Dodal, že Spojené štáty nemajú právo poučovať Rusko vzhľadom na množstvo konfliktov, do ktorých boli zapletené. Pripomenul, že Biden je prezidentom krajiny, čo zhodila jadrové bomby na krajinu, ktorá už bola podľa neho porazená.pripomenul Peskov.Súčasne avizoval, že Rusko nesplní rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora OSN, ktorý mu v stredu nariadil okamžite zastaviť vojnové operácie na Ukrajine.