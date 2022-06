Peskov: Rokovania s USA o jadrových zbraniach sú v našom záujme

Prečítajte si aj: Americký veľvyslanec vyzval Rusko, aby neprerušovalo vzťahy s USA



Moskva 6. júna (TASR) - Rusko má záujem pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi o jadrových zbraniach, avšak v súčasnej situácii sa pravdepodobne neuskutočnia. V pondelok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.povedal Peskov.Americký veľvyslanec v Rusku John J. Sullivan v pondelok vyzval Moskvu, aby s Washingtonom neprerušovala diplomatické styky, pretože je dôležité, aby dve najväčšie jadrové mocnosti sveta pokračovali v dialógu. Podľa jeho slov by Rusko uzavretím americkej ambasády v Moskve urobilo obrovskú chybu.Rusko a Spojené štáty disponujú najväčším jadrovým arzenálom na svete. Moskva má zhruba 6.257 jadrových hlavíc, zatiaľ čo tri štáty NATO – USA, Francúzsko a Británia – disponujú spoločne 6.065 jadrovými hlavicami, uvádza Združenie na kontrolu zbraní (Arms Control Association) so sídlom vo Washingtone.Ruská vojenská invázia na Ukrajinu vyvoláva obavy z najvážnejšej konfrontácie medzi Ruskom a Spojenými štátmi od kubánskej raketovej krízy z roku 1962.