Peskov: Rozhovory o výmene amerického novinára naďalej prebiehajú

Moskva 28. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok uviedol, že so zahraničnými partnermi prebiehajú rozhovory o možnej výmene amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorého od vlaňajšieho marca zadržiavajú v Rusku pre obvinenia zo špionáže. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Gershkovich, ale aj denník Wall Street Journal, pre ktorý novinár pracuje, a tiež Biely dom obvinenie odmietajú a označujú ho za vymyslené.



Ruský prezident Vladimir Putin v decembri uviedol, že Moskva rokuje so Spojenými štátmi o odovzdaní Gershkovicha a ďalšieho amerického občana väzneného v Rusku Paula Whelana späť do USA. Kremeľ vo štvrtok informoval, že naďalej prebiehajú rozhovory v zákulisí.



"Opakovane sme povedali, že určité kontakty existujú, ale musia prebiehať v absolútnej tichosti," povedal novinárom Peskov.



"Prerušenie mlčania len spôsobí ďalšie problémy a zabráni dosiahnutiu akéhokoľvek výsledku v tomto procese," dodal Peskov.



Moskovský súd tento týždeň rozhodol, že Gershkovich, ktorý predtým pracoval pre noviny Moscow Times a agentúru AFP, zostane vo vyšetrovacej väzbe do konca júna.



Peskov počas štvrtkového brífingu uviedol, že nie je známe, kedy sa proces začne. Niektorí pozorovatelia uviedli, že výmena je pred vynesením rozsudku nepravdepodobná.



Washington obvinil Moskvu, že zatýka občanov USA na základe nepodložených obvinení, aby ich použila ako výmenný obchodný artikel na zabezpečenie prepustenia Rusov odsúdených v zahraničí.



Gershkovich je prvým americkým novinárom obvineným zo špionáže v Rusku od roku 1986, keď bol Nicholas Daniloff, moskovský korešpondent týždenníka US News and World Report, zatknutý sovietskou tajnou službou KGB.