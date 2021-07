Peskov: Rusko a Bielorusko pripravujú odvetu voči sankciám Západu

Ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexandr Lukašenko si podávajú ruky počas stretnutia v Petrohrade v utorok 13. júla 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 15. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexandr Lukašenko poverili vlády svojich krajín vypracovaním spoločného plánu odvetných krokov voči sankciám Západu. Vo štvrtok to uviedol hovorca Kremľa Dimitrij Peskov.uviedol Peskov, podľa ktorého prezidenti poverili svoje vlády vypracovaním plánu ďalších krokov.Potvrdila to aj hovorkyňa bieloruského prezidenta Natalľa Ejsmantová, uvádza tlačová agentúra TASS.Putin s Lukašenkom sa stretli v utorok v Petrohrade. Lukašenko na schôdzke odsúdil sankcie EÚ, pričom západné mimovládne organizácie obvinil z podporyv Bielorusku a poďakoval Putinovi za. Putin zasa označil Bielorusko zaBieloruskú ekonomiku, ktorú nepriaznivo postihla pandémia koronavírusu, negatívne ovplyvňujú aj sankcie EÚ na časť bieloruského exportu. Únia ich zaviedla v reakcii na odklon letu dopravného lietadla do Minska 23. mája a zatknutie opozičného novinára, ktorý sa nachádzal na jeho palube.Rusko a Bielorusko majú dohodu o zväzovom štáte, ktorá počíta s úzkymi politickými, ekonomickými a vojenskými vzťahmi, avšak nemá ísť o úplné zlúčenie. Rusko už teraz pumpuje miliardy dolárov do bieloruskej ekonomiky - poskytuje jej lacnú energiu a pôžičky.