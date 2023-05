Peskov: Rusko bude s OSN naďalej diskutovať o obilnej dohode

Moskva 3. mája (TASR) - Rusko bude pokračovať v rozhovoroch s Organizáciou Spojených národov a ďalšími stranami obilnej dohody, nurobí však nič, čo by poškodilo jeho vlastné záujmy. V stredu to uviedol kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Ruská strana bude pokračovať v kontaktoch s OSN a ďalšími predstaviteľmi v nádeji, že podmienky dohody budú napokon splnené," povedal Peskov v rozhovore s novinármi. "Rusko už samozrejme neurobí nič, čo by bolo v rozpore s jeho záujmami," dodal.



Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, má dve časti. Jedna dohoda umožňuje vývoz obilnín, ktoré v ukrajinských čiernomorských prístavoch zablokovala vojna. Druhá má uľahčiť export ruských obilnín a hnojív bez ohľadu na sankcie uvalené na Moskvu za rozpútanie vojny na Ukrajine.



Rusko sa opakovane sťažuje, že jej vlastný vývoz obilnín a hnojív na svetové trhy stále čelí značným prekážkam napriek predmetnej dohode. Viackrát preto spochybnila jej opätovné predĺženie.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová nedávno uviedla, že ruskí predstavitelia budú v piatok v Moskve o obilnej dohode diskutovať s delegáciou OSN, ktorú povedie generálna tajomníčka Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) Rebeca Grynspanová