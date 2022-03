Peskov: Rusko by pri existenčnej hrozbe zvažovalo jadrové zbrane

Washington/Moskva 22. marec (TASR) - Rusko by pri existenčnej hrozbe zvážilo použitie jadrových zbraní. V stredajšom rozhovore pre americkú televíziu CNN to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR.



Peskov v rozhovore opakovane odmietol vylúčiť, že Moskva použije jadrové zbrane. Na otázku, za akých podmienok by k tomu prišlo, odpovedal, že "pri existenčnej hrozbe pre našu krajinu".



Hovorca ďalej priznal, že Rusko na Ukrajine zatiaľ nedosiahlo žiaden z cieľov stanovených ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Uviedol však, že "špeciálna vojenská operácia" prebieha striktne v súlade s pôvodnými plánmi.



Peskov ďalej tvrdil, že Rusko útočilo na Ukrajine len na vojenské ciele, a to napriek početným správam o ruských náletoch proti civilným objektom.



Putin už vo februári varoval, že všetky krajiny, ktoré sa budú snažiť stáť v ceste ruským cieľom a ohrozovať jeho obyvateľov, musia vedieť, že Moskva okamžite zareaguje a dôsledky budú také, "aké ešte nikdy vo svojej histórii nevideli."