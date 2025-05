Peskov: Rusko dodrží trojdňové prímerie, no bude odpovedať na útoky

Moskva 6. mája (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že Rusko dodrží prímerie plánované pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny, ale v prípade, že ukrajinské sily zaútočia na ruské pozície, bude reagovať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Rusko podľa Peskova dosiaľ nepočulo zo strany Kyjeva jediné vyhlásenie, ktoré by naznačovalo, že je pripravený dodržať prímerie oznámené minulý týždeň ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ruské jednotky podľa šéfa Kremľa zastavia od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája všetky svoje vojenské akcie.



Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ide zo strany Moskvy len o manipuláciu. Namiesto trojdňového prímeria žiada dlhšie, aspoň 30 dní trvajúce, prímerie.



Na otázku, čo bude v prípade, že ukrajinský prezident nepodporí Putinom vyhlásené prímerie, Peskov odpovedal, že iniciatíva ruského prezidenta na dočasné prímerie platí a najvyšší vojenskí velitelia dostali príslušné pokyny.



„Bude prímerie, ale v prípade, že zo strany kyjevského režimu nedôjde k vzájomnosti a budú pokračovať pokusy o útoky na naše pozície alebo objekty, okamžite na to primerane zareagujeme,“ dodal hovorca Kremľa.



Jednostranné prímerie sa zhoduje s vojenskou prehliadkou, ktorú Rusko usporiada 9. mája na Červenom námestí v Moskve. Podľa AFP sa objavili špekulácie o bezpečnosti plánovaných osláv, na ktorých sa plánuje zúčastniť približne 20 lídrov vrátane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga či slovenského premiéra Roberta Fica.



Ukrajina už dva dni po sebe podnikla dronové útoky na Moskvu. Podľa tamojšieho primátora Sergeja Sobianina ruská protivzdušná obrana v noci na utorok zneškodnila 19 dronov smerujúcich na ruskú metropolu. Pre útoky pozastavili lety zo všetkých štyroch moskovských, ako aj niekoľkých regionálnych letísk.