Peskov: Rusko momentálne nevidí šancu na mierové rokovania s Ukrajinou

Moskva 6. decembra (TASR) - Moskva v súčasnosti nevidí nijaké vyhliadky na mierové rokovania s Ukrajinou o ukončení vojenskej ofenzívy. V utorok to na pravidelnom tlačovom brífingu povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Peskov dodal, že síce súhlasí s vyjadreniami amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena o potrebe trvalého mieru pre Ukrajinu, avšak momentálne nevidí žiadne vyhliadky na začatie rozhovorov s Kyjevom.



Blinken v pondelkovom rozhovore pre The Wall Street Journal povedal, že ruský prezident Vladimir Putin "začal túto vojnu (a) mohol by ju ukončiť zajtra". Dodal, že Spojené štáty, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ako aj ďalší svetoví predstavitelia uviedli, že "v istom okamihu sa táto vojna skončí, skončí sa takmer určite diplomaticky, prostredníctvom rokovaní".



Šéf diplomacie USA zdôraznil, že cieľom takýchto rokovaní by mal byť spravodlivý a trvalý mier, nielen jeho falošná náhrada.



Peskov vyjadril súhlas s touto časťou tvrdenia, avšak dodal, že čo sa týka vyhliadok na nejaký druh rokovaní, "nevidíme v tomto momente žiadne". Doplnil, že na to, aby prebehli rokovania s prípadnými partnermi, musí Rusko splniť ciele svojej "špeciálnej vojenskej operácie", ako Moskva nazýva svoju vojnu vedenú voči Ukrajine.



Americký prezident Joe Biden minulý týždeň povedal, že by bol otvorený rozhovorom so šéfom Kremľa Putinom, ak by ten prejavil záujem o ukončenie vojny. Keďže žiadna zo strán však zo svojich požiadaviek nateraz ustúpiť nechce, je nepravdepodobné, že by v blízkej dobe došlo k rokovaniam medzi Washingtonom a Moskvou týkajúcich sa Ukrajiny, konštatuje The Guardian.