Peskov: Rusko nebude rokovať so šéfkou únijnej diplomacie Kallasovou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kriticky sa Peskov vyjadril najmä na adresu Kallasovej, bývalej estónskej premiérky.

Autor TASR
Moskva 25. januára (TASR) - Rusko v nedeľu vylúčilo možnosť rokovaní so šéfkou diplomacie Európskej únie Kajou Kallasovou o ukončení vojny na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ju spolu s ďalšími predstaviteľmi Únie označil za nekompetentných, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a TASS.

Peskov v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu uviedol, že súčasné vedenie EÚ podľa neho nemá vizionárov s výhľadom do budúcnosti. „Sú to nevyškolení, nekompetentní úradníci, ktorí nepozerajú do budúcnosti,“ poznamenal. Podľa neho tým trpí celý systém medzinárodných vzťahov. Zároveň vyhlásil, že EÚ sa podľa neho len presunula z údajnej závislosti od ruskej ropy a plynu do závislosti od Spojených štátov.

Kriticky sa Peskov vyjadril najmä na adresu Kallasovej, bývalej estónskej premiérky. „S ňou nikdy nebudeme o ničom diskutovať a Američania to tiež neurobia,“ povedal. Moskva si chce počkať, kým opustí funkciu, dodal.

Vedenie EÚ a osobitne Kallasovú vo štvrtok kritizoval aj slovenský premiér Robert Fico. Pripomenul, že otvorene protestoval proti nominácii bývalej estónskej premiérky do funkcie šéfky diplomacie EÚ a že nedávno požiadal o jej výmenu.

Musíme vymeniť vysokú predstaviteľku Európskej únie pre medzinárodnú politiku pani Kallasovú. Prvýkrát to hovorím otvorene. Dobre vie, že som mal voči nej veľa kritických výhrad. Sme v kríze, v medzinárodnej kríze, Európa nie je schopná reagovať, nemáme vlastné medzinárodné postoje. Hapkáme 20 hodín, kým sa vydá nejaké stanovisko k tomu, čo sa stalo vo Venezuele. My potrebujeme silné líderstvo nielen na úrovni národných štátov,“ vyhlásil Fico ešte 11. januára.
