Peskov: Rusko nebude tolerovať kroky Česka a ďalších štátov

Moskva 29. apríla (TASR) – Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov upozornil, že Rusko nebude tolerovať „to, čo teraz stvárajú v Česku" a ani to, ako sa k tomu pridávajú „Bulhari a ďalší". Peskov dodal, že Rusko tento svoj postoj dáva jasne najavo, informovala agentúra RIA Novosti.



Kremeľský hovorca svojím výrokom reagoval na diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom, ktorú spustilo oznámenie Prahy spred dvoch týžňov, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky.



Česko v súvislosti s tým následne vyhostilo 18 zamestnancov ruskej ambasády v Prahe. Moskva reagovala vyhostením 20 pracovníkov českého veľvyslanectva v Moskve a následne oznámila, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na „striktnú paritu".



V rámci solidarity s ČR pristúpili k vyhosteniu zamestnancov ruských veľvyslanectiev vo svojich krajinách aj Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko, ktoré 22. apríla vyhlásilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov ruskej diplomatickej misie v SR. Moskva v stredu oznámila odvetné vyhostenie diplomatov týchto krajín.



Peskov v interview v programe Veľká hra, z ktorého výňatky vo štvrtok odvysielal Prvý kanál ruskej televízie, kritizoval túto „takzvanú solidaritu". Zdôraznil, že Rusko to už nemôže tolerovať.



„A jasne to demonštrujeme. A ako povedal (ruský prezident Vladimir) Putin, takto to bude aj ďalej".



Putin napríklad minulý týždeň podpísal výnos, ktorým diplomatickým misiám štátov, ktoré sa dopúšťajú „nepriateľských aktivít" voči Rusku, obmedzí možnosti najímať do zamestnania „fyzické osoby nachádzajúce sa na území Ruska". Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu avizoval, že zoznam týchto „nepriateľských štátov" bude zverejnený čoskoro.



Hovorca Kremľa bol v spomínanom interview kritický aj k USA a európskym krajinám, ktoré „tvrdošijne odmietajú želanie Ruska mať s nimi dobrý vzťah". Uviedol, že práve toto posolstvo ruského prezidenta Vladimira Putina „z nejakého dôvodu tvrdohlavo odmietajú počuť" vo Washingtone, v Bruseli i ďalších európskych hlavných mestách.