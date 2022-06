Peskov: Rusko nechce zavrieť „okno do Európy“, ktoré otvoril ruský cár

Moskva 2. júna (TASR) - Rusko napriek tvrdým sankciám Západu za svoju inváziu na Ukrajinu nechce zavrieť "okno do Európy", ktoré pred 300 rokmi otvoril ruský cár Peter Veľký. Vo štvrtok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Cár Peter Veľký vládol v Rusku v rokoch 1682 - 1725. V čase svojej vlády dokázal transformovať Ruskú ríšu na významnú európsku veľmoc a snažil sa ju modernizovať v politickom, ekonomickom a kultúrnom smere. Zahraničnú politiku preorientoval na Západ. Založil aj mesto Petrohrad, ktoré nesie jeho meno, a nazval ho ruským "oknom do Európy".



Peskov tvrdí, že Rusko sa nesnaží zmariť to, čo vybudoval Peter Veľký a "ruské okno do Európy" podľa neho nikto zatvárať nebude.



Ruský prezident Vladimir Putin je "hlboký znalec histórie" a je si veľmi dobre vedomý odkazu Petra Veľkého, pokračoval Peskov.



"Ak hovoríme konkrétne o Petrovi Veľkom, Putin veľmi oceňuje úlohu tejto osobnosti v dejinách našej krajiny," dodal.



Putin tvrdí, že Západ sa snaží Rusko zničiť a uvalením ekonomických sankcií Moskve v podstate vyhlásil ekonomickú vojnu. Rusko sa preto podľa Putina teraz zameria na budovanie vzťahov s inými mocnosťami v Ázii a na Blízkom východe.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v máji uviedol, že Rusko si premyslí, či v súčasnosti potrebuje obnoviť vzťahy so Západom. Podľa neho sa Moskva teraz sústredí predovšetkým na rozvoj vzťahov s Pekingom.