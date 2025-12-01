< sekcia Zahraničie
Peskov: Rusko nemôže poskytnúť informácie o pobyte Asada
Zdroj pod podmienkou zachovania anonymity pre TASS uviedol, že Asad je so svojou rodinou v Moskve.
Autor TASR
Moskva 1. decembra (TASR) - Rusko nemôže poskytnúť žiadne informácie o pobyte zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Asad po minuloročnom zosadení utiekol do Ruska, ktoré vojensky podporovalo Asadovu vládu počas občianskej vojny v Sýrii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.
„Nie, nemôžeme poskytnúť žiadne informácie v tejto veci,“ odpovedal Peskov na otázku na tlačovej konferencii, či môže povedať, kde v Rusku sa počas uplynulého roka nachádzal niekdajší sýrsky líder a či sa počas svojho pobytu stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Povstalci vedení islamistami 27. novembra 2024 začali s ofenzívou proti vedeniu Sýrie. Dva dni po začiatku tejto ofenzívy získali pod kontrolu druhé najväčšie sýrske mesto Aleppo a 8. decembra obsadili aj Damask. Asad utiekol do Moskvy a moci sa chopili povstalci na čele s lídrom skupiny Hajat Tahrír aš-Šám, kedysi napojenej na al-Káidu, Ahmadom Šarom, ktorý je v súčasnosti dočasným prezidentom.
Zdroj pod podmienkou zachovania anonymity pre TASS uviedol, že Asad je so svojou rodinou v Moskve. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v septembri povedal, že zosadený prezident a jeho rodina sú v Rusku z čisto humanitárnych dôvodov, keďže im v Sýrii hrozí smrť.
„Nie, nemôžeme poskytnúť žiadne informácie v tejto veci,“ odpovedal Peskov na otázku na tlačovej konferencii, či môže povedať, kde v Rusku sa počas uplynulého roka nachádzal niekdajší sýrsky líder a či sa počas svojho pobytu stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Povstalci vedení islamistami 27. novembra 2024 začali s ofenzívou proti vedeniu Sýrie. Dva dni po začiatku tejto ofenzívy získali pod kontrolu druhé najväčšie sýrske mesto Aleppo a 8. decembra obsadili aj Damask. Asad utiekol do Moskvy a moci sa chopili povstalci na čele s lídrom skupiny Hajat Tahrír aš-Šám, kedysi napojenej na al-Káidu, Ahmadom Šarom, ktorý je v súčasnosti dočasným prezidentom.
Zdroj pod podmienkou zachovania anonymity pre TASS uviedol, že Asad je so svojou rodinou v Moskve. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v septembri povedal, že zosadený prezident a jeho rodina sú v Rusku z čisto humanitárnych dôvodov, keďže im v Sýrii hrozí smrť.