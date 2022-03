Peskov: Rusko neplánuje zaviesť stanné právo, naši vojaci sú hrdinovia

Moskva 3. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok odmietol špekulácie, že ruské úrady plánujú po invázii na Ukrajinu zaviesť stanné právo s tým, že zabránia Rusom opustiť krajinu. TASR túto informáciu prevzala od agentúry Reuters.



Peskov na brífingu ďalej uviedol, že prezident Vladimir Putin zvolá vo štvrtok Bezpečnostnú radu Ruskej federácie. Nekonkretizoval však, o čom budú najvyšší štátni predstavitelia a šéfovia obranných a bezpečnostných zložiek rokovať.



Peskov ocenil ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine a padlých vojakov nazval "hrdinami, ktorí sa zapíšu do dejín".



"Je to pre nás všetkých samozrejme veľká tragédia. Zároveň všetci obdivujeme hrdinstvo našej armády," dodal Peskov.



Reuters pripomína, že Rusko nazýva svoju vojenskú inváziu "špeciálnou operáciou". Podľa Peskova cieľom ruskej armády nie je okupovať územia, ale zlikvidovať vojenské kapacity Ukrajiny a zajať osoby, ktoré Moskva považuje za nebezpečných nacionalistov.



Peskov vo štvrtok odsúdil rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru, ktorý zakázal účasť ruských športovcov na zimných paralympijských hrách v Pekingu a označil to za "obludné".



Na margo mierových rozhovorov medzi Moskvou a Kyjevom Peskov povedal, že Ukrajina sa v tejto veci "očividne neponáhľa", avšak Rusko dúfa, že ukrajinská delegácia sa zúčastní na štvrtkových rozhovoroch.