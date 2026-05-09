< sekcia Zahraničie
Peskov: Rusko nepotrebuje povolenie na vojenskú prehliadku
Zelenskyj v piatok podpísal dekrét, ktorým armáde zakázal podniknúť v sobotu 9. mája útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva.
Autor TASR
Moskva 9. mája (TASR) - Rusko nepotrebuje nikoho povolenie na usporiadanie vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva v Moskve, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Nepotrebujeme nikoho povolenie. A beda každému, kto sa pokúsi zosmiešňovať Deň víťazstva a robiť takéto hlúpe žarty. To je pre nich pravdepodobne väčší problém,“ vyhlásil Peskov v reakcii na dekrét ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o usporiadaní prehliadky v Moskve.
„A my nepotrebujeme nikoho povolenie, aby sme boli hrdí na náš Deň víťazstva,“ zdôraznil hovorca Kremľa.
Zelenskyj v piatok podpísal dekrét, ktorým armáde zakázal podniknúť v sobotu 9. mája útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva. Urobil tak krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od 9. do 11. mája. Toto prímerie má zahŕňať tiež výmenu 1000 zajatcov z každej krajiny.
„Vzhľadom na početné žiadosti a z humanitárnych dôvodov, ktoré boli stanovené v rokovaniach s americkou stranou 8. mája 2026, nariaďujem povoliť 9. mája 2026 usporiadanie vojenskej prehliadky v meste Moskva (Ruská federácia),“ píše sa v prezidentskom dekréte. „Počas trvania prehliadky od 10.00 h ráno kyjevského času bude územie Červeného námestia vylúčené z plánu použitia ukrajinských zbraní,“ nariadil Zelenskyj.
Zelenskyj v tejto súvislosti vyhlásil, že humanitárne otázky a životy ukrajinských vojnových zajatcov sú pre Ukrajinu dôležitejšie ako Červené námestie v Moskve. V uplynulých dňoch odkazoval Rusku, že ak poruší Ukrajinou stanovené prímerie 5. a 6. mája, Ukrajina bude reagovať. Vo štvrtkovom vyhlásení varoval zástupcov krajín, ktorí sa plánujú zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. „Podivná túžba... v týchto dňoch. Neodporúčame to,“ povedal v prejave.
„Nepotrebujeme nikoho povolenie. A beda každému, kto sa pokúsi zosmiešňovať Deň víťazstva a robiť takéto hlúpe žarty. To je pre nich pravdepodobne väčší problém,“ vyhlásil Peskov v reakcii na dekrét ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o usporiadaní prehliadky v Moskve.
„A my nepotrebujeme nikoho povolenie, aby sme boli hrdí na náš Deň víťazstva,“ zdôraznil hovorca Kremľa.
Zelenskyj v piatok podpísal dekrét, ktorým armáde zakázal podniknúť v sobotu 9. mája útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva. Urobil tak krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od 9. do 11. mája. Toto prímerie má zahŕňať tiež výmenu 1000 zajatcov z každej krajiny.
„Vzhľadom na početné žiadosti a z humanitárnych dôvodov, ktoré boli stanovené v rokovaniach s americkou stranou 8. mája 2026, nariaďujem povoliť 9. mája 2026 usporiadanie vojenskej prehliadky v meste Moskva (Ruská federácia),“ píše sa v prezidentskom dekréte. „Počas trvania prehliadky od 10.00 h ráno kyjevského času bude územie Červeného námestia vylúčené z plánu použitia ukrajinských zbraní,“ nariadil Zelenskyj.
Zelenskyj v tejto súvislosti vyhlásil, že humanitárne otázky a životy ukrajinských vojnových zajatcov sú pre Ukrajinu dôležitejšie ako Červené námestie v Moskve. V uplynulých dňoch odkazoval Rusku, že ak poruší Ukrajinou stanovené prímerie 5. a 6. mája, Ukrajina bude reagovať. Vo štvrtkovom vyhlásení varoval zástupcov krajín, ktorí sa plánujú zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. „Podivná túžba... v týchto dňoch. Neodporúčame to,“ povedal v prejave.