Peskov: Rusko pokračuje v invázii, lebo ešte nedosiahlo svoje ciele
Moskva po štyroch rokoch vojny a napriek pokračujúcim bojom a útokom podľa neho zostáva otvorená možnosti dosiahnutia svojich cieľov diplomatickou cestou.
Autor TASR
Moskva 24. februára (TASR) - Rusko zatiaľ nedosiahlo ciele svojej invázie na Ukrajinu, a preto v nej pokračuje, povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva po štyroch rokoch vojny a napriek pokračujúcim bojom a útokom podľa neho zostáva otvorená možnosti dosiahnutia svojich cieľov diplomatickou cestou. Termín ani miesto nového kola mierových rokovaní Peskov nepotvrdil, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.
„Ciele ešte neboli úplne dosiahnuté, preto vojenská operácia pokračuje,“ povedal novinárom hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina s tým, že prioritou je „zaistiť bezpečnosť ľudí, ktorí žili na východe Ukrajiny a ktorí tam boli v smrteľnom nebezpečenstve“. Rusko si však podľa neho „v každom prípade svoje záujmy zabezpečí“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým vo videopríhovore pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie vyhlásil, že Putin nedosiahol svoj cieľ ovládnuť Ukrajinu a jej obyvatelia si ochránili nezávislosť a štátnosť.
Rusko napriek pokračujúcej invázii podľa Peskova dúfa, že rokovania s Ukrajinou o možnom ukončení vojny za sprostredkovania Spojených štátov budú pokračovať. Strany sa však zatiaľ nedohodli na mieste ani dátume nového kola rozhovorov, ktoré sa naposledy uskutočnili 17. a 18. februára v Ženeve. Agentúra TASS už skôr informovala, že konať by sa mohli vo štvrtok opäť v Ženeve.
Sporným bodom zostáva okrem iného východoukrajinský región Donbas. Rusko si ho nárokuje celý, hoci v súčasnosti okupuje približne 80 percent jeho územia. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta.
Peskov tvrdí, že Rusko sa vždy snažilo o mierové riešenie konfliktu a to, či sa ho podarí dosiahnuť, podľa neho v súčasnosti závisí od rozhodnutí Ukrajiny. „Od samého začiatku sa vynakladalo úsilie na mierové vyriešenie tejto situácie. Bola vypracovaná dohoda. Potom, po zásahu Veľkej Británie do tohto mierového procesu, sa záležitosť vrátila na vojenskú koľaj,“ uviedol hovorca Kremľa.
Rusko v súčasnosti okupuje zhruba pätinu ukrajinského územia a pokračuje v postupe napriek ťažkým stratám a ukrajinským útokom na jeho logistiku, pripomenula agentúra AFP.
