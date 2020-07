Peskov: Rusko sa neusiluje o členstvo v G7, stačí mu formát G20

Moskva 27. júla (TASR) - Rusko sa neusiluje o členstvo v skupine G7, pretože je spokojné s efektívnosťou formátu G20. Podľa agentúry TASS to v pondelok povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Rusko sa neusiluje o členstvo v G7. Okrem toho Rusko už viackrát vyhlásilo, že je pomerne spokojné s efektívnosťou práce v takých formátoch, ako je G20, ktoré z hľadiska centier globálneho ekonomického rozvoja lepšie odrážajú modernú ekonomickú realitu," povedal Peskov.



Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina tak reagoval na slová nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa, ktorý v pondelok odmietol možnosť návratu Ruska do elitného zoskupenia G7, čo nedávno navrhol americký prezident Donald Trump.



Rusko bolo v G7 (vtedy ešte G8) do roku 2014, keď došlo k anexii ukrajinského Krymu.



Návrat Ruska navrhol Trump v máji, keď oznámil plány na odklad každoročného summitu G7 do septembra v dôsledku koronavírusovej pandémie. Dodal, že zoznam pozvaných by rád rozšíril o Austráliu, Rusko, Južnú Kóreu a Indiu.