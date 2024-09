Peskov: Rusko včas dobyje späť svoje územie v Kurskej oblasti

Moskva 20. septembra (TASR) - Ruské sily "včas" obnovia kontrolu Ruska nad pohraničnou Kurskou oblasťou, do ktorej v auguste vtrhli ukrajinské sily. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Naša armáda si robí svoju prácu. Spravia ju, kontrola bude obnovená," uviedol Peskov s tým, že armáda nebude z očividných dôvodov verejne hovoriť o tom, ako plánuje tento cieľ dosiahnuť.



"Situácia je, samozrejme, v tých oblastiach, ktoré sa nachádzajú pod kontrolou ukrajinských bojovníkov, mimoriadna. Táto situácia bude včas napravená," uviedol Peskov, pričom odmietol uviesť presný časový rámec.



Ukrajina spustila najväčší zahraničný útok na Rusko od čias druhej svetovej vojny začiatkom augusta. Jej sily prenikli do západoruskej Kurskej oblasti a obsadili tam desiatky obcí a miest. Ruské sily sa odvtedy zapájajú do protiútoku v snahe vyhnať ich a ruský veliteľ hlásil aj vo štvrtok oslobodenie dvoch dedín.



Prienik Ukrajincov Rusko zaskočil a poskytol im morálnu podporu po tom, ako sa Rusku nejaký čas darilo postupovať na východe Ukrajiny, konštatuje Reuters.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že vďaka operácii sa podarilo dosiahnuť prerozdelenie takmer 400.000 ruských vojakov a uvoľnila sa časť ruského tlaku v Donbase. Ruský prezident Vladimir Putin naopak tvrdí, že jeho sily postupujú na Donbase rýchlejšie než kedykoľvek predtým.