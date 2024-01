Peskov: Rusko vníma cvičenie NATO Steadfast Defender 2024 ako hrozbu

Moskva 31. januára (TASR) - Rusko vníma vojenské cvičenie aliancie NATO, ktoré sa pod názvom Steadfast Defender 2024 začalo v Európe, ako hrozbu pre svoju bezpečnosť. Uviedol v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že v ponímaní Ruska je NATO nástrojom konfrontácie.



Na cvičení Steadfast Defender 2024 - najväčšieho od cvičenia Reforger v roku 1988, počas studenej vojny - sa zúčastní približne 90.000 vojakov, pripomenula agentúra AFP.



Peskov tvrdil, že aliancia NATO bola koncipovaná a vytvorená pod vedením Spojených štátov amerických ako nástroj konfrontácie a svoju vojenskú infraštruktúru smerom k ruským hraniciam "už niekoľko desaťročí, bez prestávky".



"Samozrejme, že je to pre nás hrozba, tak sa k nej správame a neustále prijímame vhodné opatrenia na jej riešenie," povedal Peskov v odpovedi na otázku, či Rusko toto vojenské cvičenie považuje za hrozbu.



Cvičenie Steadfast Defender 2024 sa potrvá štyri mesiace – od 31. januára do 31. mája. Zúčastňujú sa na ňom stovky kusov techniky a približne 90.000 príslušníkov armád zo všetkých krajín NATO.



Program cvičenia je navrhnutý tak, aby simulovali reakciu NATO na útok súpera, akým je Rusko. Zapojí sa do nich aj približne 50 plavidiel. Manévre budú pozostávať zo série menších cvičení a budú sa konať v lokalitách od Severnej Ameriky po východné krídlo NATO, blízko ruských hraníc.