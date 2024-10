Peskov: Rusko vyzýva na Blízkom východe na zdržanlivosť

Moskva 28. októbra (TASR) - Rusko sa snaží pomôcť deeskalovať napätie na Blízkom východe a vyzýva všetky strany na zdržanlivosť. Uviedol to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na izraelský útok na Irán, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"Rusko udržiava kontakty so všetkými stranami tohto konfliktu. Udržiavame kontakty s Teheránom, s Izraelčanmi a Palestínčanmi," povedal Peskov.



Moskva podľa jeho slov "neustále robí všetko pre to, aby uľahčila pokusy o deeskaláciu napätia". "V regióne je stále mimoriadne napätá situácia a, samozrejme, je teraz veľmi dôležité podporovať v tomto smere zdržanlivosť," dodal.



Izraelská armáda zaútočila v noci na sobotu na vojenské ciele v Iráne. Nálety uskutočňovala vo viacerých vlnách, pričom izraelské médiá krátko pred úsvitom informovali o ukončení operácie. Išlo o odvetu za iránsky útok z 1. októbra, pri ktorom Teherán odpálil takmer 200 balistických rakiet, z ktorých väčšinu zneškodnila izraelská protivzdušná obrana.



Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v nedeľu vyhlásil, že útok Izraela na Irán "by sa nemal zveličovať, ale ani bagatelizovať". Teherán sa nesnaží o vojnu, no bude chrániť svoje práva, uviedol v nedeľu iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Dodal, že Irán "primerane odpovie na agresiu sionistického režimu".