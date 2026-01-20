< sekcia Zahraničie
Rusko podľa Peskova ešte nedostalo pozvanie na stretnutie G7 do Paríža
Autor TASR
Moskva/Paríž 20. januára (TASR) - Kremeľ tvrdí, že zatiaľ nebol pozvaný na stretnutie skupiny G7 do Paríža. Moskva pozvanie nedostala, odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok na otázku ruských tlačových agentúr. Informuje o tom TASR.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron predtým navrhol, aby sa vo štvrtok uskutočnilo v Paríži stretnutie štátov skupiny G7 za účasti Ruska a Dánska. Rokovať by mali o vojne na Ukrajine a o napätí okolo Grónska. Vyplýva to zo súkromných správ medzi Macronom a Trumpom, ktoré americký prezident zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Elyzejský palác pravosť týchto správ agentúre DPA potvrdil. Nemecká agentúra súčasne pripomenula, že Macron sa svojou novou diplomatickou iniciatívou pokúša súčasne riešiť dva konflikty - okolo Grónska a Ukrajiny.
