Peskov: Rusko zatlačí Ukrajincov hlbšie, ak získajú balistické strely

Moskva 24. apríla (TASR) - Rusko bude musieť hlbšie zatlačiť ukrajinské sily a rozšíriť tzv. nárazníkovú zónu v prípade, ak Kyjev získa od Spojených štátov taktické balistické strely ATACMS s dlhším doletom. Uviedol to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Biely dom vlani v októbri informoval, že poskytol Kyjevu rakety ATACMS, ktoré sú schopné zasiahnuť ciele vo vzdialenosti 165 kilometrov. Nový balík vojenskej pomoci, ktorý už schválil Kongres USA, by mal zahŕňať aj verziu strely ATACMS s doletom 300 kilometrov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok povedal, že Kyjev dostane od Washingtonu rakety ATACMS dlhšieho doletu a poďakoval sa Spojeným štátom za pomoc. Podľa agentúry Reuters to zvyšuje pravdepodobnosť, že Ukrajina použije tieto strely na zasiahnutie cieľov hlbšie na územiach, ktoré kontrolujú ruské sily, najmä na anektovanom Krymskom polostrove.



Kremeľ ešte v marci uviedol, že jediný spôsob, ako ochrániť ruské územie pred ukrajinskými útokmi, je vytvorenie nárazníkovej zóny, ktorá by zaistila, že budú mimo dosahu akéhokoľvek ukrajinského ostreľovania. Podobne sa vyjadril aj ruský prezident Vladimir Putin.



Peskov v stredu v reakcii na otázku o možnom dodaní striel ATACMS dlhšieho doletu povedal, že postoj Ruska sa v tejto záležitosti nezmenil.