Peskov: Snahy obviniť Rusko z údajnej otravy Navaľného sú absurdné

Moskva 7. septembra (TASR) - Za "absurdné" označil v pondelok Kremeľ snahy obviniť Rusko z údajnej otravy opozičného politika Alexeja Navaľného. Informuje o tom agentúra AFP.



"Snahy spájať Rusko nejakým spôsobom s tým, čo sa stalo, sú pre nás neprijateľné; sú absurdné," povedal novinárom Dmitrij Peskov, hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina.



Navaľnyj je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej klinike Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Nemecko minulý týždeň vyhlásilo, že má "nesporné dôkazy", že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok. Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru.



Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta.



Ruskí predstavitelia tvrdia, že Nemecko im má ešte len odovzdať zistenia z vyšetrovania. "Očakávame, že v nasledujúcich dňoch dostaneme (od Nemecka) informácie," povedal Peskov. "Tešíme sa na ne," dodal.